Ucciso commerciante: Cc arrestano presunto autore omicidio

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 27 MAR – Arrestato dai carabinieri un

albanese di 48 anni come presunto autore dell’omicidio di

Tommaso Dini, il commerciante di 50 anni morto in ospedale nel

pomeriggio dopo esser stato accoltellato in una piazza di

Scandicci (Firenze) la notte scorsa. L’omicidio, si apprende dai

carabinieri, sarebbe dovuto a screzi fra i due maturati in

precedenza in ambito lavorativo. L’albanese è l’uomo sospettato

già oggi e sentito in caserma dai carabinieri. E’ residente a

Scandicci vicino a dove abitava la vittima. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte