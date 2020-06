Ucciso dal vicino 82enne dopo un lite

(ANSA) – MISINTO, 20 GIU – E’ morto Bruno Piuri, 58enne di Misinto (Monza), ferito a morte con cinque colpi di arma da fuoco, oggi intorno alle 17.30, a seguito di una lite con un vicino di casa di 82 anni. Nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, in ospedale a Saronno (Varese) dove è arrivato in condizioni disperate, non ce l’ha fatta. L’anziano che ha esploso contro di lui cinque colpi di arma da fuoco, incensurato, è ora accusato di omicidio volontario. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria di Monza. Indagano i carabinieri.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte