Ucciso in casa a Firenze, accoltellato

(ANSA) – FIRENZE, 16 LUG – Decine di coltellate all’addome.

Il cadavere trovato dopo giorni in casa perché i cani della

vicina abbaiavano ripetutamente davanti alla porta. E’ avvolto

nel mistero il caso di un pensionato di 62 anni, Fulvio Dolfi,

accoltellato a morte nella sua abitazione a Firenze, in via

Rocca Tedalda. Il corpo è stato trovato oggi quando la stessa

inquilina ha deciso di seguire l’istinto dei suoi cani e ha

chiamato i pompieri per far aprire la porta. Sul caso indaga la

squadra mobile, che sta vagliando tutte le piste possibili,

partendo da vecchi precedenti per droga e rissa. Nella casa

c’era sangue ovunque, e a terra il cadavere, in posizione prona.

Sul posto per i rilievi è intervenuta anche la polizia

scientifica. Il pm Fabio Di Vizio, ha disposto l’autopsia. La

squadra mobile ha sentito persone ritenute vicine a Dolfi o

perché conoscenti o perché semplici vicini di casa.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte