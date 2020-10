Ucciso legato e imbavagliato, un arresto

(ANSA) – TORINO, 30 OTT – I carabinieri di Torino hanno

arrestato all’alba il presunto assassino di Luciano Ollino, il

60enne commercialista e consulente finanziario trovato

assassinato nella notte tra l’8 e il 9 giugno scorso in una

strada sterrata di collina tra Torino e Moncalieri. Si tratta di

un pregiudicato del luogo, Giovanni Cordella, venditore di auto

42enne, ben conosciuto dalla vittima e suo inquilino in un

appartamento di un residence di Pecetto Torinese. Secondo gli

inquirenti il movente sarebbe da ricondurre a dissidi tra i due,

soprattutto di carattere economico e relativi alla compravendita

di un immobile.

Ollino era stato legato e imbavagliato dal suo killer, che

poi gli aveva sparato sei colpi di pistola all’interno della sua

auto, una Bmw trovata parcheggiata in una piazzola di sosta, con

il cadavere sul lato passeggero. Per crearsi un alibi il

presunto assassino la notte stessa si era allontanato dal

Piemonte verso il sud Italia. Il 42 enne è accusato di omicidio

volontario, porto e detenzione illegale di arma da fuoco e

rapina aggravata.

Sono numerosi gli elementi raccolti in quattro mesi di

indagini dai Carabinieri del Nucleo Investigativo coordinati

dalla Procura della Repubblica di Torino. “E’ stata importante

la tempestività nell’acquisizione di tutte le immagini

registrate dalle telecamere private poste nella zona

dell’omicidio – spiega il comandante provinciale dei carabinieri

di Torino, Francesco Rizzo, sottolineando l’impegno dei suoi

uomini e della magistratura – Le investigazioni sono state

altresì supportate da minuziosi accertamenti tecnici effettuati

dai militari dell’Arma del reparto investigazioni scientifiche

di Parma”. (ANSA).



