Ucei, Ratzinger mostrò coraggio e coerenza, fece la Storia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – L’Unione delle Comunità Ebraiche

Italiane esprime “la sua vicinanza a Papa Francesco, ai vertici

della Chiesa e all’intero mondo cattolico per la scomparsa del

Papa emerito Joseph Ratzinger”. Lo dichiara in una nota l’Unione

delle Comunità Ebraiche Italiane. “Un Papa – aggiunge la nota –

che ha mostrato coraggio e coerenza nelle sue scelte. Anche alla

luce di ciò, sono pertanto profonde la commozione e la

riconoscenza nel salutare un personaggio che ha fatto la Storia

e seminato le basi per un futuro migliore, non soltanto per la

Chiesa”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte