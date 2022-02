Ucraina: a Genova individuati 100 posti per accoglienza profughi

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 28 FEB – Sono cento i posti individuati a

Genova e provincia per accogliere i profughi che arriveranno

dall’Ucraina. Lo rende noto la prefettura al termine di un

incontro con le associazioni che gestiscono l’accoglienza. La

Curia ha dato la disponibilità dell’ex seminario e di altri

ambienti gestiti dalle parrocchie, come conferma don Giacomo

Martino, direttore dell’ufficio diocesano Migrantes. “Abbiamo

dato anche disponibilità – continua don Martino – a curare la

parte documentale e burocratica”.

Oltre alle istituzioni molte famiglie di genovesi e

associazioni hanno dato la disponibilità ad accogliere le

persone in fuga dalla guerra. L’Associazione piccoli proprietari

di case ha dato la disponibilità di centinaia di immobili vuoti

al Comune, che prevede in particolare “l’arrivo di bambini e

mamme”.

“Il cosiddetto ‘primo pullman’ dall’Ucraina non è ancora

arrivato a Genova, finora sono arrivate persone alla

spicciolata. Di fatto – spiega il consigliere comunale delegato

alle Politiche sociali Mario Baroni l’Ucraina non è nell’Unione

Europea, da un punto di vista legale si tratta di stranieri a

tutti gli effetti, quindi per l’accoglienza occorrerà una

procedura amministrativa ad hoc”.

“Domani dovrebbe partire il primo camion di aiuti da Genova

per l’Ucraina, con prodotti alimentari, indumenti e prodotti

igienici per i bambini e medicinali”, conclude Baroni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte