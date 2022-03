Ucraina: aeroporto Palermo apre canale assistenza profughi

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 08 MAR – Sono almeno una ventina, tra

adulti e bambini, i profughi ucraini sbarcati questo pomeriggio

all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo con

il volo in arrivo da Cracovia. La Gesap, la società di gestione

dello scalo di Palermo, in collaborazione con la direzione

aeroportuale Sicilia Occidentale dell’Enac e della Polaria, la

Polizia di Frontiera e il Comune di Palermo, ha creato un

percorso di accoglienza per il loro arrivo. E’ stato infatti

installato un desk di assistenza e info. Sul posto c’è anche un

mediatore culturale, per orientare i profughi e fornire contatti

con associazioni e istituzioni. Una volta in sala arrivi,

grazie alla collaborazione con la struttura del commissario per

l’emergenza Covid della provincia di Palermo, i passeggeri

ucraini possono inoltre sottoporsi a tampone antigenico ed,

eventualmente, avere somministrato il vaccino anti-covid presso

l’hub vaccini in sala check-in C.

Per il sindaco Leoluca Orlando si tratta “di un impegno

concreto della città e dell’amministrazione comunale, in

sinergia con altre istituzioni, per l’accoglienza dei profughi

ucraini. Il segno tangibile di una città che conferma, ancora

una volta, l’importanza e il valore del diritto alla pace e alla

vita”.

“Abbiamo contattato i nostri amici e partner dell’aeroporto

di Cracovia con i quali da anni abbiamo una stretta

collaborazione – spiega il direttore generale di Gesap, Natale

Chieppa -. Ci sono tante persone in partenza. Hanno apprezzato

la nostra disponibilità ad accogliere chi fugge dalla guerra in

Ucraina”.

“La macchina dell’accoglienza dei profughi ucraini

all’aeroporto di Palermo ha funzionato a dovere, proprio come ci

aspettavamo – dichiara il commissario Covid di Palermo Renato

Costa – Non sarebbe stato possibile senza un lavoro di squadra

tra noi, Usmaf, Unhcr, protezione civile, Comune e Gesap. Da

parte nostra, mettere queste persone che scappano da una guerra

terribile in condizione di eseguire il tampone e di iniziare il

percorso vaccinale era il minimo che potessimo fare: la loro

sicurezza, in un momento di sofferenza tale, ci sta

particolarmente a cuore”. (ANSA).



