Ucraina: Aiea, la situazione a Zaporizhzhya è pericolosa

“La situazione generale intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya sta diventando sempre più imprevedibile e potenzialmente pericolosa. Sono estremamente

preoccupato per i reali rischi per la sicurezza e la sicurezza nucleare che l’impianto deve affrontare”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Grossi.

“Dobbiamo agire ora – ha dichiarato sul sito dell’agenzia – per prevenire la minaccia di un grave incidente nucleare e le relative conseguenze per la popolazione e l’ambiente. Questo grande impianto nucleare deve essere protetto. Continuerò a sollecitare tutte le parti a impegnarsi a raggiungere questo obiettivo vitale e l’Aiea

continuerà a fare tutto il possibile per contribuire a garantire la sicurezza nucleare”.

