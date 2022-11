Ucraina, ancora bombardamenti nella notte

Agenzia ANSA

Si allenta la tensione internazionale sul missile caduto in Polonia. Per il presidente polacco Duda è stato ‘probabilmente un incidente sfortunato’. Anche secondo Biden, ‘improbabile’ che il missile sia partito dalla Russia. Cremlino attacca ucraini e polacchi ma elogia gli Usa. Ma Kiev insiste sui russi: ‘Abbiamo le prove’. Nato esclude no-fly zone, ‘non siamo parte in conflitto’. Il Papa: evitare ogni escalation (ANSA)