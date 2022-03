Ucraina: arcivescovo Palermo, basta guerra

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 02 MAR – “Ripudiamo questo atto di guerra

che si sta consumando in Ucraina. Chiediamo che si sospendano

subito le operazioni belliche e alle popolazioni coinvolte

rivolgiamo la nostra preghiera”. L’arcivescovo di Palermo

Corrado Lorefice ha lanciato un appello alla pace in Ucraina e

nel mondo.

“Per parte nostra – ha aggiunto – dichiariamo il nostro

anelito alla pace e ci impegniamo ad esaminare noi stessi e a

rinunciare ad ogni discordia e ostilità, ad ogni violenza

verbale o fisica, interiore o esteriore, nelle nostre case e

nelle nostre comunità civili e cristiane, nei nostri contesti

umani, familiari, sociali, professionali, culturali. E

soprattutto ci impegniamo a intensificare con tutte le altre

confessioni cristiane e le altre fedi presenti a Palermo la

preghiera di pace per tutte le nazioni e i continenti, in

particolare per l’Ucraina”.

Lorefice ha anche annunciato una fiaccolata che si terrà

venerdì 4 marzo alle 21 sul sagrato della Cattedrale e durante

la quale sarà letto l’appello per la pace di papa Francesco.

“Chiederemo che la luce della pace prevalga sulle tenebre della

guerra – ha detto ancora l’arcivescovo -. Invito anche le

comunità delle altre città della Diocesi ad organizzare lo

stesso segno per favorire una maggiore sensibilizzazione e

partecipazione”. (ANSA).



