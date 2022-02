Ucraina: assessore di Rimini parte per Leopoli

Condividi l'articolo

Non perde tempo l’assessore al Welfare del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, già attivista dell’associazione Papa Giovanni XXIII, che ha deciso di partire domani per Leopoli (Ucraina), per dare assistenza alla popolazione dopo l’invasione russa. È stato lui stesso a darne l’annuncio su Facebook. “Leopoli confina con Rimini, Italia”, scrive.

Dopo le manifestazioni di solidarietà al popolo ucraino, “ho deciso in queste ore di aggiungerci gambe e mani. Partirò domani per Leopoli”. Insieme all’associazione fondata da don Oreste Benzi, Gianfreda si recherà “prima al confine polacco dove si stanno ammassando i profughi – spiega – e quindi nella città ucraina per vedere e capire la situazione di chi non può o non vuole scappare”.

“Ora è venuto il momento di riprendere coscienza e zaino per aiutare chi ha bisogno, facendo quel poco o quel tanto che ognuno di noi può fare”, esorta l’assessore. “Questa è la guerra delle due generazioni che hanno conosciuto solo la pace – aggiunge -. Ma questo non vuol dire stare in casa riparati nelle proprie certezze, del ‘tanto succede molto lontano da qui’.

Tocca a noi, adesso".



