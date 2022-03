Ucraina: atterrati a Milano primi bambini malati oncologici

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 03 MAR – Sono atterrati alle 13.55

all’aeroporto di Linate i primi bambini malati oncologici

provenienti dall’Ucraina. Grazie all’organizzazione della Onlus

Soleterre e di Regione Lombardia saranno curati dal San Matteo

di Pavia e dall’Istituto dei Tumori di Milano.

Ad accogliere i bimbi e i loro familiari all’aeroporto il

presidente di Soleterre, Damiano Rizzi, e il governatore della

Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il volo è stato coordinato

da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. I dettagli della

missione saranno illustrati in un punto stampa previsto per le

16.30 all’ospedale San Matteo.

“Sono appena atterrati a Linate i primi bambini ucraini

malati oncologici. Regione Lombardia è riuscita a portarli al

sicuro grazie all’eccezionale lavoro della Onlus Soleterre, in

collaborazione con Areu, San Matteo di Pavia e Istituto dei

Tumori di Milano dove saranno curati con tutta l’assistenza di

cui hanno bisogno” scrive sui social il governatore Fontana.

“Sono davvero orgoglioso – aggiunge – per la concretezza e la

rapidità con cui abbiamo agito in una situazione così delicata.

Il nostro impegno non termina qui, continueremo a lavorare per

sostenere chi soffre e necessita di aiuto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte