Ucraina: attese a Modena prime persone in fuga da guerra

Condividi l'articolo

(ANSA) – MODENA, 26 FEB – Potrebbero arrivare già nelle

prossime ore a Modena alcuni ucraini in fuga dalla guerra, si

tratterebbe, secondo indiscrezioni, di donne che

raggiungerebbero i propri parenti nella città emiliana. Le

amministrazioni locali della provincia di Modena si sono quindi

predisposte all’accoglienza di questi primi informali arrivi, di

persone destinate appunto a raggiungere parenti,

contestualizzandoli in quello che è destinato a diventare un

piano più ampio predisposto da governo e Regione nell’ambito

degli accordi europei.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli fa sapere che con

la prefettura, che coordinerà l’accoglienza, si è concordato che

queste prime persone in arrivo dall’Ucraina dovranno essere

registrate da questura e carabinieri e che si sta predisponendo

insieme all’azienda Usl anche un percorso di assistenza e

controlli sanitari. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte