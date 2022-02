Ucraina: attivisti, oltre 180 arresti a proteste Bielorussia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Più di 180 persone sono state

arrestate durante le proteste in Bielorussia, comprese quelle

tenute fuori dai seggi elettorali dove si è svolto il voto per

il referendum costituzionale. Lo ha affermato in una nota il

centro per i diritti umani non registrato Viasna, stando a

Interfax.

“Gli attivisti per i diritti umani conoscono i nomi di 182

persone che sono state arrestate oggi in Bielorussia”, ha detto

Viasna, secondo cui gli arresti sono stati effettuati a Minsk,

Grodno, Gomel, Vitebsk, Mogilev, Baranovichi, Lida, Polotsk,

Novopolotsk, Zhodino, Svetlogorsk, Zaslavl, Bobruisk e

Dokshitsy.

L’opposizione ha invitato i propri sostenitori a radunarsi

fuori dai seggi elettorali e ad esprimere la loro protesta per

la situazione in Ucraina. L’opposizione ha anche esortato a

unirsi a una protesta vicino al quartier generale dello stato

maggiore bielorusso. Secondo testimoni oculari, i manifestanti

sono stati dispersi dalle forze dell’ordine.

Le votazioni al referendum bielorusso si sono concluse alle

20. Il referendum è già stato riconosciuto valido, poiché vi ha

partecipato oltre il 50% degli aventi diritto al voto del Paese.

Secondo gli ultimi aggiornamenti della Commissione elettorale

centrale bielorussa, l’affluenza alle urne al referendum è stata

del 78,61%. (ANSA).



