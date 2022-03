Ucraina: aumenta flusso verso Italia, 4.500 n 24 ore

Condividi l'articolo

Sono famiglie divise quelle che anche oggi, nonostante la neve e la temperatura sotto zero, hanno raggiunto il confine moldavo di Palanca lasciando le città del sud dell’Ucraina assediate dall’esercito russo. Famiglie divise perchè gli uomini abili al combattimento dai 18 anni ai 60 non possono lasciare il Paese ma anche da scelte estreme di donne che decidono di affidare i figli ai nonni rimanendo accanto ai mariti a difendere la loro terra. A Palanca gli anziani vengono aiutati da volontari e dagli stessi agenti di frontiera a caricare passeggini e bagagli sui minivan che li porteranno nei centri accoglienza. Famiglie con parenti bisognosi di cure che hanno atteso giorni nella speranza che le armi tacessero prima di decidere di intraprendere il viaggio caricandosi, a volte anche portandoli in braccio, i più anziani. Fino al 10 marzo, come riportato dall’ Unhcr, gli ucraini che hanno superato il confine moldavo, anche giungendo a Palanca, erano 300mila di cui oltre 8 mila hanno trovato ospitalità in Moldavia dove i numerosi centri di accoglienza potrebbero non bastare se l’onda dell’esodo cessasse la sua corsa. Lasciare la Moldavia, con l’ aeroporto di Chisinau ancora chiuso e con la linea ferroviaria non pronta a questi flussi risulta alquanto complicato. A soccorrere la piccola Repubblica e arrivata la vicina Romania che da ieri ha istituito dei passaggi in autobus per i profughi dal confine moldavo direttamente in un centro di accoglienza nella citta rumena di Iasi. Infine c’è chi si organizza con autobus per raggiungere parenti in paesi europei come quello che da giorni parte dal Chisinau Palace per raggiungere Parigi. Un maratona di trenta ore ma a 2500 chilometri lontano dalla guerra.

Impennata degli arrivi di ucraini in Italia nelle ultime 24 ore: sono 4.500. Ed il totale di quanto sono giunti dall’inizio del conflitto sale a 31.287, secondo i conti del Viminale. In maggioranza si tratta di donne (15.830) e minori (12.676), mentre gli uomini sono 2.781.

Sono due milioni e mezzo le persone fuggite dall’Ucraina da quando la Russia ha invaso il paese il 24 febbraio scorso. Lo hanno annunciato le Nazioni Unite. “Due milioni e mezzo di persone sono fuggite dall’Ucraina, inclusi 116.000 cittadini di paesi terzi”, lo ha scritto su Twitter Paul Dillon, portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite

