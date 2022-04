Ucraina, Bach: “Il sostegno del Cio agli atleti non si fermerà”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 APR – Gli atleti ucraini che si allenano

all’estero non sono tornati in patria dopo l’invasione da parte

dell’esercito russo il 24 febbraio scorso. Dall’inizio della

guerra, il Cio ha guidato gli sforzi di solidarietà del

movimento olimpico per aiutare il comunità olimpica in Ucraina.

Il Cio ha istituito un fondo di solidarietà e ha fornito,

insieme a olympic solidarity, un milione di dollari. I Comitati

olimpici europei hanno fornito finanziamenti per mezzo milione

di dollari. Con le donazioni ricevute dalle parti interessate

del movimento olimpico, il fondo ora ammonta a oltre 2 milioni

di dollari ed è in distribuzione.

Gli sforzi del Cio e del movimento olimpico sono coordinati da

una task-force guidata da Sergej Bubka. Il sostegno mira a

consentire agli atleti ucraini di continuare a prendere parte

alle competizioni internazionali. Non solo di aiuti finanziari,

ma anche di supporto logistico e per i viaggi. Bubka e il

ministro della Gioventù ucraino, Guttsait, hanno visitato

numerosi centri d’allenamento in Ucraina e si sono incontrati

con gli atleti. Il sostegno che il Cio sta estendendo alla

comunità olimpica in Ucraina non è unico, ma è simile al

sostegno esteso ad altri membri della comunità olimpica globale.

Si basa sulla solidarietà, uno dei valori fondamentali per cui

si batte il movimento olimpico. “Il sostegno del Cio alla

comunità olimpica in Ucraina continuerà – spiega Thomas Bach -.

Ci stiamo offrendo di coordinare questa iniziativa con la

comunità olimpica mondiale e siamo molto fiduciosi che la grande

ondata di solidarietà con l’Ucraina non finirà. Li incoraggeremo

ad andare avanti e daremo l’esempio”. (ANSA).



