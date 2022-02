Ucraina: Borsa russa perde l’8% in apertura

Avvio in profondo rosso per le Borse europee, spaventate dall’escalation militare in Ucraina. A Parigi il Cac 40 ha aperto in calo del 2,28% a 6.633 punti, a Londra il Ftse 100 cede ll’1,2% a 7.394 punti mentre a Francoforte il Dax arretra del 2,48% a 14.365 punti