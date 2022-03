Ucraina: Bubka, bene fondo Cio per atleti ucraini

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 07 MAR – Sergei Bubka ha accolto con favore

la creazione da parte del Comitato olimpico internazionale (Cio)

di un fondo per sostenere gli atleti ucraini. “La creazione da

parte del Cio di un fondo di solidarietà per aiutare gli atleti

ucraini” è “una decisione senza precedenti nella storia mondiale

delle Olimpiadi”, ha commentato la leggenda del salto in alto,

oggi presidente del Comitato olimpico ucraino sul suo account

Twitter.

Bubka ha discusso questo argomento domenica con il Primo

Ministro ucraino. “Ho informato Denis Chmygal dei passaggi

specifici, che sono già stati utilizzati dal Comitato olimpico

nazionale in stretta collaborazione con il presidente del

Comitato internazionale Thomas Bach e la comunità sportiva

globale”, ha spiegato. “Si prevede di utilizzare queste somme

per organizzare la partecipazione degli atleti ucraini a tutti

gli eventi sportivi e incontri di allenamento europei e

internazionali, nonché per la loro fornitura di aiuti

umanitari”, ha aggiunto.

L’importo destinato a questo fondo di solidarietà non è stato

reso noto. “Il coordinamento del lavoro di questo nuovo Fondo di

solidarietà della comunità olimpica e dello sport ucraino è

stato affidato a me, in qualità di Presidente del Comitato

Olimpico Nazionale dell’Ucraina”, ha aggiunto Bubka. “Sono già

state allestite sedi operative in Ucraina e Losanna per

raccogliere informazioni, bisogni e fornire assistenza diretta”,

ha detto. “Questo lavoro è in corso con il Ministero della

Gioventù e dello Sport dell’Ucraina e le federazioni olimpiche

nazionali. Il capo del governo ha sottolineato che i nostri

atleti dovrebbero rappresentare il loro paese alle competizioni

internazionali in programma e ha ribadito il massimo sostegno a

tale azione”, ha concluso Bubka. (ANSA).



