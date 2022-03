Ucraina: cabina di regia in E-R, 14.500 profughi

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 21 MAR – Nel pomeriggio si è nuovamente

riunita la cabina di regia regionale per l’assistenza ai

profughi in Emilia-Romagna, alla presenza del presidente della

Regione, Stefano Bonaccini, della vicepresidente Elly Schlein,

dell’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo,

del sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi

e videocollegati prefetti, i sindaci delle città capoluogo, i

presidenti di Provincia e i rappresentanti di Anci e Upi.

Tra i temi al centro dell’incontro, la valutazione

dell’impatto di numeri crescenti sul sistema regionale

emiliano-romagnolo che, da solo, sta ospitando quasi un quarto

dei profughi arrivati nel nostro Paese: 14.500 sui quasi 60mila

accolti in Italia, 6.500 minori.

Condiviso l’impegno di tutto il sistema regionale di

accogliere al meglio possibile ogni persona in arrivo e in fuga

dalla guerra, così come la necessità di una equa distribuzione

degli arrivi a livello nazionale, in costante rapporto e

collaborazione con il Governo e il Dipartimento nazionale di

Protezione civile.

Da un punto di vista organizzativo, in Emilia-Romagna il

sistema di accoglienza continua ad essere diffuso, soprattutto

presso famiglie e cittadini. Da questo punto di vista, è stato

valutato positivamente il fatto che il Governo abbia accolto la

proposta avanzata dall’Emilia-Romagna la settimana scorsa in

sede di Conferenza delle Regioni per un contributo economico

alle famiglie che accolgono. (ANSA).



