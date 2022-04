Ucraina: Coldiretti, uno tsunami colpisce il florovivaismo

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 23 APR – “Lo tsunami alimentato

dall’invasione Russa in Ucraina sull’economia colpisce anche la

coltivazione di piante e fiori Made in Italy con il 15% delle

aziende floricole che è a rischio per i costi di produzione

superiori ai ricavi”. E’ quanto emerge dall’analisi di

Coldiretti su dati Crea in occasione di Euroflora, la principale

fiera italiana del florovivaismo in Italia che si è aperta ieri

a Genova.

“La guerra e i rincari energetici – sottolinea Coldiretti in

una nota – spingono l’aumento del 67% dei costi correnti per la

floricoltura con un impatto traumatico sulle aziende agricole.

L’emergenza energetica si riversa non solo sui costi di

riscaldamento delle serre, ma anche su carburanti per la

movimentazione dei macchinari, sui costi delle materie prime,

fertilizzanti, vasi e cartoni”.

“Il rincaro dell’energia – continua la Coldiretti – non

risparmia fattori fondamentali di produzione come sementi e

piantine (+134%), i fertilizzanti con aumenti che vanno da un

+150 ad oltre + 200% (l’urea è passata da 350 euro a 1.150 euro

a tonnellata, +228%), alle torbe con un +20% mentre per gli

imballaggi gli incrementi colpiscono dalla plastica per i

vasetti dei fiori (+72%) al vetro (+40%) fino alla carta (+31%)

per i quali peraltro si allungano anche i tempi di consegna, in

qualche caso addirittura quintuplicati. Con il caro benzina –

sottolinea Coldiretti – crescono poi le spese di trasporto in un

paese come l’Italia dove l’85% delle merci viaggia su gomma”.

(ANSA).



