Ucraina: corteo No Muos a Niscemi per dire no a guerra

Condividi l'articolo

(ANSA) – NISCEMI, 12 MAR – Una manifestazione organizzata dal

comitato No Muos si sta svolgendo a Niscemi per dire no alla

guerra in Ucraina e chiedere la smilitarizzazione della Sicilia.

La questura di Caltanissetta ha disposto il servizio di ordine

pubblico e attualmente anche un elicottero sta sorvolando la

zona per garantire che la manifestazione si svolga nel massimo

ordine e senza pericoli per i cittadini. Circa 500 persone

stanno raggiungendo piazza Vittorio Emanuele III. Il questore

Emanuele Ricifari, oltre alla vigilanza del corteo con i reparti

mobili di polizia e carabinieri e i baschi verdi della Guardia

di Finanza, ha disposto anche la vigilanza attorno alla base

militare del Muos. E’ prevista al termine del corteo

un’assemblea in piazza Vittorio Emanuele III sui “Venti di

guerra e ricadute delle basi militari sul territorio siciliano”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte