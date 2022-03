Ucraina: da donazioni criptovalute arrivati oltre 20 mln dlr

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 01 MAR – L’equivalente di oltre 20 milioni

di dollari in criptovalute sarebbero arrivati in Ucraina. La

stima è della società di analisi Elliptic che ha messo assieme

la totalità delle donazioni arrivate via bitcoin ed ethereum,

due delle principali monete basate su blockchaini. La

piattaforma di scambio che gestisce i portafogli del governo

ucraino è Kuna, con sede a Kiev. In un’intervista al sito

Coindesk, il fondatore Michael Chobanian ha detto che al momento

sono “come una banca per il governo” spiegando in che modo le

organizzazioni stanno spendendo gli aiuti ricevuti via cripto.

“Stiamo evacuando le persone – ha aggiunto – quindi usiamo

il denaro per comprare benzina, cibo e acqua. Ma non solo: i

soldi servono anche al personale militare locale per acquistare

rifornimenti e attrezzature di ricognizione, come i droni”. Kuna

ha rilevato la ricezione sul suo exchange di più di 150 bitcoin

e di quasi 2.300 ethereum in donazioni, che corrispondono a

circa 6,30 e 6,50 milioni di dollari. La spinta all’uso delle

criptovalute sta cambiando le modalità con cui molti fornitori

in Ucraina accettano pagamenti. È lo stesso Chobanian ad

affermarlo: “Usare i metodi tradizionali oggi è molto difficile,

per chi compra e per chi vende. Abbiamo imparato ad essere

veloci: riceviamo e spendiamo i fondi, dove serve, quasi

immediatamente”. (ANSA).



