Ucraina: dal videogame Fortnite 36 mln dollari in donazioni

(ANSA) – MILANO, 22 MAR – Lo sviluppatore del famoso

videogame Fortnite, Epic Games, ha rilasciato una nuova versione

del gioco, anticipando che fino al 3 aprile, tutti i soldi spesi

dagli utenti al suo interno andranno in aiuti umanitari per

l’Ucraina. Ieri, la società ha comunicato di aver raccolto 36

milioni di dollari, destinati a vari gruppi a supporto della

causa di Kiev, tra cui Direct Relief, l’Alto commissariato delle

Nazioni Unite per i rifugiati, il Fondo delle Nazioni Unite per

l’infanzia e il Programma alimentare mondiale. La cifra arriva

dall’acquisto, da parte dei giocatori, di oggetti e servizi

in-app, ossia in vendita all’interno del gioco, visto che il

download di Fortnite è gratuito su tutte le piattaforme dove è

presente.

Tra i pacchetti più in voga c’è il nuovo ‘Battle Pass’ per

ottenere personaggi e contenuti esclusivi, tra abiti, accessori

e armi. La stagione corrente di Fortnite è chiamata ‘Resistance’, nome deciso da tempo e slegato da qualsiasi

riferimento alla guerra in corso. Altre società videoludiche

hanno raccolto fondi per gli sforzi umanitari in Ucraina. La

piattaforma Itch.io, che ospita e distribuisce titoli

indipendenti e non pubblicati dalle major, ha raccolto finora

oltre 6 milioni di dollari, mentre la vetrina digitale Humble

Bundle sta promuovendo aiuti attraverso l’operazione “Stand with

Ukraine”, che ha permesso di mettere da parte 11 milioni di

dollari. “L’invasione violenta e illegale in Ucraina sta

sfollando persone, devastando le famiglie e creando un urgente

bisogno di cibo, acqua, rifornimenti, riparo e sicurezza” si

legge nella nota di Humble Bundle. “Per aiutare come possiamo,

abbiamo unito le forze con sviluppatori di giochi, editori di

libri e produttori di software in tutto il mondo, per proporre

un pacchetto il cui acquisto sarà devoluto al 100% alle vittime

e ai rifugiati della crisi”. (ANSA).



