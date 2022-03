Ucraina: Decaro, targa Putin? Non cancellare pezzi storia

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 03 MAR – “Non sono favorevole a cancellare

pezzi di storia, si potrà magari mettere accanto una epigrafe

per spiegare la posizione della città rispetto a quella targa”.

Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio

Decaro, rispondendo, a margine della riunione in Prefettura

sull’accoglienza dei profughi ucraini, alla domanda dei

giornalisti sulla petizione online lanciata a Bari, che ha già

superato le 12mila firme, per rimuovere la targa con la firma di

Putin dalla statua di San Nicola, nella città vecchia, che fu

donata dal presidente della Federazione russa.

“Come gesto di solidarietà nei giorni scorsi ho voluto

portare i fiori sotto la statua di San Nicola – ha ricordato il

sindaco – che ha una valenza simbolica perché è il santo delle

imprese audaci, della fratellanza, dell’unione tra oriente e

occidente, e anche perché quella statua era stata regalata alla

città di Bari da Putin, ma credo che cancellare pezzi di storia

non sia mai opportuno, tranne in casi del tutto eccezionali”.

