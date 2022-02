Condividi l'articolo

Decine di civili, per lo più uomini con i capelli bianchi, la bicicletta al fianco, hanno iniziato a camminare tutti insieme per bloccare un tank russo a Koryukivka, nel nord dell’Ucraina. La scena è stata ripresa da un video diffuso sui social e rilanciato dalla Bbc. Mani in tasca, giacconi e tuta, gli uomini camminano tranquilli verso il tank che non può fare altro che restare fermo.

