Ucraina: Di Maio a colloquio con Lavrov. Mosca: ‘Prosegue il ritiro dalla Crimea’

Condividi l'articolo

E’ in corso a Mosca l’incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo russo Lavrov. Il bilaterale è tutto incentrato sulla crisi ucraina.

“Ciò che voglio dirti anche rispetto alle tensioni al confine orientale dell’Ucraina, tra Ucraina e Russia è che l’Italia è sempre stata impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica e si può contare sull’Italia per raggiungere una soluzione diplomatica”, ha detto Di Maio prima di iniziare il bilaterale a Mosca.

La Russia intanto ha annunciato oggi che prosegue il ritiro delle sue forze dalla Crimea con un treno dell’esercito. “Le unità del Distretto Federale Meridionale, che hanno completato la loro partecipazione alle manovre tattiche nelle basi della penisola di Crimea, stanno tornando alle loro basi su rotaia”, ha reso noto il ministero della Difesa russo alle agenzie russe, mostrando le immagini di un treno carico di camion militari che attraversa il ponte che collega la Crimea al territorio russo.

Nella notte la casa Bianca veva affermato che quello del ritiro delle truppe dal confine con l’Ucraina era un annuncio “falso” da parte della Russia, che invece ha schierato altri 7.000 soldati. Mosca potrebbe lanciare “in qualsiasi momento” un’operazione che funga da pretesto per invadere, secondo gli Usa. In Bielorussia sarebbe in costruzione un ponte al confine con l’Ucraina che potrebbe agevolare l’invasione russa, riporta la Cnn. Biden e Scholz chiedono che la Russia compia “passi concreti di de-escalation”. Sanzioni contro Mosca avrebbero “ripercussioni mondiali”, avverte la Fed.

“Il nostro sostegno a Ucraina e Georgia continua”, ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in apertura del secondo giorno di ministeriale Difesa a Bruxelles.

“Ciò che voglio dirti anche rispetto alle tensioni al confine orientale dell’Ucraina, tra Ucraina e Russia è che l’Italia è sempre stata impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica e si può contare sull’Italia per raggiungere una soluzione diplomatica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al suo omologo russo Serghiei Lavrov prima di iniziare il bilaterale a Mosca.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte