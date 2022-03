Ucraina: Draghi, da Nato e G7 unità e solidarietà

Condividi l'articolo

“Unità e solidarietà hanno descritto questi incontri”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Bruxelles, dopo il summit Nato e del G7.

“Ho avuto modo di incontrare il presidente Biden brevemente, abbiamo scambiato delle opinioni sulla situazione attuale e su quello che l’Italia può fare”, ha aggiunto.

Sia nel vertice Nato che del G7 si è “mostrata un’unità straordinaria degli alleati nel condannare l’aggressione dell’Ucraina”.

“Si è discusso di sicurezza energetica e agroalimentare”. “L’Ue vuole diventare indipendente dal gas russo”, ha detto ancora Draghi. “Il mercato del gas funziona male, i prezzi son speculativi, servono misure, ma di misure specifiche non si è discusso”. “Il terzo pilastro è l’aiuto che deve venire da Canada, Usa e grandi produttori di gas liquido”.

“I numeri dei profughi stanno crescendo in modo impressionante, da noi circa 70mila, in Polonia milioni, in Romania 3- 4cento mila, il dramma umanitario deve essere affrontato al livello non solo europeo ma mondiale, in sede Onu”.

“Tanto dobbiamo essere fermi e proattivi con le sanzioni” quanto “dobbiamo cercare disperatamente la pace”, ha aggiunto. C’è la disponibilità a “inasprire le sanzioni se necessario. Le sanzioni hanno effetti straordinari sull’economia russa” che è “indebolita”.

Poi ancora: “Non è possibile coinvolgere né Nato né Ue nella garanzia di una no fly zone”.

