Ucraina: Draghi verso Palmanova, visita un centro di accoglienza

Il premier Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi ed è in partenza per Palmanova (Udine), dove nel pomeriggio è prevista una sua visita ad un centro di accoglienza per ucraini in fuga dalla guerra.

Oggi è prevista “sia una riunione operativa dove faremo una fotografia dello stato dell’arte dell’emergenza profughi e sui soggetti istituzionali coinvolti”, vedremo “se ci sono da fare correzioni, e per migliorare le procedure; dall’altro il Presidente del Consiglio ha voluto fare questo incontro anche come testimonianza del lavoro che sta facendo la nostra Protezione civile, che ringrazio, è un orgoglio nazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro pubblico, rispondendo a una domanda sulla visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi a Palmanova. Fedriga ha sottolineato che la Protezione civile Fvg “è in prima linea per andare ad aiutare le persone colpite dalla guerra in modo drammatico, e, come facciamo a livello nazionale sul territorio italiano, porta aiuti, medicinali, campi allestiti per ospitare le persone. Tutto quello che è necessario e possiamo fare è fatto dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia”, ha concluso.

