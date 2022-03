Ucraina: E-R, 100 posti letto a chi ha bisogno di cure

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 04 MAR – Un impegno condiviso a individuare

il maggior numero di spazi destinati all’accoglienza, 100 posti

letto già disponibili per chi arriva sul territorio ed è

bisognoso di cure. E’ quanto emerso dalla cabina di regia

dell’Emilia-Romagna, attivata in Regione con prefetti, sindaci

e presidenti di Provincia sull’emergenza Ucraina: a questa

mattina sono 700 le persone in fuga dalla guerra, arrivate sul

territorio.

Si procederà in stretto raccordo con le Prefetture per

monitorare e tracciare l’arrivo dei profughi, con “massima

attenzione” alle procedure di controllo dell’eventuale presenza

di soggetti positivi al Covid-19 e possibilità di vaccinarsi o

completare il ciclo vaccinale. Commissario delegato

all’emergenza sarà il presidente della Giunta, Stefano

Bonaccini, come previsto dalle normative nazionali per ogni

Regione. Il commissario avrà il compito di individuare e

coordinare il lavoro di tutti i componenti della gestione

dell’emergenza.

“Siamo pronti a fare la nostra parte e già la stiamo facendo,

nel territorio, grazie al lavoro delle Prefetture e degli enti

locali, delle Aziende Usl e del Terzo settore. E la risposta di

solidarietà dei nostri cittadini è, come sempre, encomiabile.

L’Emilia-Romagna non volta le spalle a quella che è già una vera

e propria emergenza umanitaria – ha detto il presidente

Bonaccini – Ci saremo, qui, e sosterremo progetti di

cooperazione anche all’estero. “Stiamo procedendo – ha

proseguito il presidente- nella raccolta fondi tramite il numero

unico regionale. E già ieri è partito il primo carico di

medicinali verso il punto di raccolta in Friuli Venezia Giulia.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte