Ucraina: esperto, Swift è prossimo obiettivo cyber Russia 

“Quando Anonymous scende in campo con operazioni cyber di forte effetto, dietro c’è uno Stato.In questo caso verosimilmente l’occidente, soprattutto gli Stati Uniti.Mentre la ‘maschera’ che potrebbe agire per la Russia è il gruppo di cybercriminali Conti, e il prossimo obiettivo potrebbe essere il sistema di pagamenti Swift”:è il parere all’ANSA di Stefano Mele, avvocato e Partner presso Gianni&Origoni, ove è il Responsabile del Dipartimento Cybersecurity Law, è anche il Presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano.

“In questo momento – spiega – Putin sta attento a non eccedere in attacchi informatici, perchè l’attacco a infrastrutture ucraine potrebbe interessare a cascata altri paesi europei o del blocco Nato. Un’azione del genere farebbe scattare l’articolo 5 dell’Alleanza atlantica per cui i paesi possono reagire anche nel cyberspazio.Per questo il presidente russo al momento si sta concentrando più sull’azione militare o agitando l’arma nucleare.Sono più di’impatto”.

