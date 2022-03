Ucraina: ex n.1 tennis Murray donerà vincite tornei a Unicef

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 08 MAR – L’ex numero 1 del mondo del tennis,

il britannico Andy Murray, ha annunciato che donerà all’Unicef,

nell’ambito di un appello per le donazioni all’Ucraina, le

vincite dei suoi tornei fino alla fine della stagione. “Donerò i

miei premi in denaro per il resto dell’anno – ha twittato il

vincitore di tre tornei del Grande Slam – Ma chiunque nel Regno

Unito può sostenere l’azione umanitaria dell’Unicef rispondendo

al nostro appello per le donazioni”.

Oggi l’Alto Commissario per i Rifugiati ha identificato più di

due milioni di rifugiati che erano fuggiti dall’Ucraina dopo

l’invasione russa. Centinaia di migliaia di loro sono bambini,

secondo l’Unicef. “Oltre 7,5 milioni di bambini sono a rischio a

causa dell’escalation del conflitto in Ucraina, motivo per cui

sto lavorando con @UNICEF_uk per aiutare a fornire assistenza

medica di emergenza e kit di sviluppo per la prima infanzia”,

;;ha aggiunto il 34enne, attualmente classificato 88° nella

classifica Atp. (ANSA).



