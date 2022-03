Ucraina: Federazione Scacchi sospende gran maestro russo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 MAR – La Commissione Etica e Disciplinare

della Federazione internazionale Scacchi ha sospeso per sei mesi

il Gran Maestro russo Sergey Karjakin dopo le sue dichiarazioni

sulla guerra in Ucraina. Sergey Karjakin, si legge sul sito della Fide, è ritenuto

colpevole di violazione del Codice Etico, ed è sanzionato con

un’interdizione mondiale, a partire da oggi, di sei mesi dalla

partecipazione come giocatore a qualsiasi competizione

scacchistica classificata Fide. “Le dichiarazioni di Sergey

Karjakin sul conflitto militare in corso in Ucraina hanno

portato a un numero considerevole di reazioni sui social media e

altrove, in gran parte negative verso le opinioni espresse da

Sergey Karjakin”, si legge nella decisione dell’associazione.

Un altro Gran Maestro Sergei Shipov è stato invece ritenuto

non colpevole di violazione del Codice Etico. “In confronto a

Sergey Karjakin, Sergei Shipov è considerevolmente meno

conosciuto e ha, quindi, una piattaforma (social, ndr) meno

potente. Le dichiarazioni fatte da Sergei Shipov sono anche di

carattere leggermente diverso e meno provocatorio di quelle

fatte da Karjakin”. (ANSA).



