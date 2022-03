Ucraina: FIA, piloti russi e bielorussi sotto bandiera neutrale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 MAR – I piloti russi o bielorussi potranno

partecipare sotto bandiera neutrale alle competizioni della

Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), una decisione

che riguarda direttamente Nikita Mazepin, l’unico pilota russo

in Formula 1.

Vietate competizioni internazionali in Russia e Bielorussia,

così come l’esposizione e l’utilizzo di bandiere, simboli o inni

dei due Paesi “fino a nuovo avviso” ha indicato la FIA, “in

conformità con le raccomandazioni del CIO” dopo l’invasione

russa dell’Ucraina.

La FIA ha anche annunciato la “cancellazione” del Gran Premio

di F1 di Russia che si sarebbe dovuto disputare il 25 settembre,

decisione già annunciata dalla Formula 1, promotrice del

campionato, la scorsa settimana. Il futuro di Nikita Mazepin

(Haas) in F1 resta incerto, legato in particolare al destino

della partnership tra il team e il suo main sponsor, il gruppo

russo Uralkali.

Pilota “pagante” arrivato in F1 l’anno scorso, Nikita Mazepin

(22) è figlio del miliardario Dmitry Mazepin, direttore non

esecutivo di Uralkali, arrivato contemporaneamente come main

sponsor della squadra. Per l’ultima giornata di test

pre-stagionali a Barcellona, venerdì scorso, Haas ha tolto i

colori russi dell’Uralkali, che solitamente ‘vestono’ la sua

monoposto. (ANSA).



