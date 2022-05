Ucraina: first lady Usa tra profughi in Romania, ‘siamo con voi’

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 07 MAG – “Siamo con voi”: così la first

lady Usa Jill Biden dopo aver sentito le storie strazianti di

madri e bambini ucraini fuggiti per l’invasione russa in

Romania, prima tappa della sua visita nell’Europa dell’est per

esprimere sostegno ai profughi di guerra e plauso ai Paesi che

li accolgono. La moglie di Biden ha definito “formidabile” la

dimostrazione di solidarietà e si è detta “ispirata dai rumeni

che accolgono tutti questi rifugiati nelle loro case e gli

offrono cibo, vestiti, riparo e il loro cuore”. Ma “è solo

l’inizio”, ha avvisato, sottolineando che gli Usa e gli alleati

devono fare molto altro per aiutare l’Ucraina.

Dopo aver ricevuto un biefing all’ambasciata Usa sugli sforzi

umanitari delle agenzie Onu, delle ong e del governo rumeno, la

first lady, che mantiene in Usa il suo incarico di insegnante,

ha visitato a Bucarest una scuola pubblica che ospita studenti

rifugiati e ha ascoltato le loro storie. Domani invece sarà in

Slovacchia. (ANSA).



