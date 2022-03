Ucraina: Foto shock sul Nyt, donna uccisa con i due figli vicino Kiev

Condividi l'articolo

Una giovane donna uccisa, riversa sull’asfalto, circondata dai cadaveri dei suoi due figli bambini, con ancora addosso gli zainetti e nelle mani i trolley, “colpiti da fuoco russo” fuori da Kiev mentre cercavano di scappare. E’ la foto molto dura scattata da Lynsey Addario per il New York Times, che da ore compare nella homepage del giornale americano. Nella stessa foto si vedono i soldati ucraini intervenire per cercare di salvare il padre ferito, come spiega la didascalia.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte