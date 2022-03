Ucraina: Genova, arrivato ‘bus speranza’ con altri 50 profughi

Condividi l'articolo

– ‘Grazie Italia’ e ‘Ciao’: sono state queste le prime parole pronunciate dai 52 profughi ucraini, per la maggior parte donne e bambini, arrivato a Genova dopo un lungo viaggio iniziato due giorni fa al confine tra Ucraina e Polonia. Grazie a un autobus di linea messo a disposizione da una ditta privata genovese, i 52 profughi sono finalmente arrivati a Genova dove per la maggior parte erano attesi da familiari in Italia da molti anni. La prima a scendere è stata Tatiana, un’anziana signora arrivata fin qui con la figlia, un cane e un grande gatto siberiano. E piano piano sono scesi tutti. Molti andranno a casa dei parenti ma chi qui non ha nessuno verrà accolto dalla Caritas diocesana che mette a disposizione alcuni alloggi al Santuario della Madonna della Guardia.

Olena è di Lvov, è in Italia da 15 anni e aspetta i suoi due nipoti che vengono da Ternopil e hanno 15 e 16 anni. Sua figlia è rimasta a Ternopil perché il marito è rimasto a combattere.

Maria invece, che è in Italia da oltre 20 anni, ha due figli di 42 e 45 anni e un nipote di 23 anni e oggi aspetta i nipotini. I figli sono in guerra vicino a Kiev, una videochiamata ogni sera.

Anche questo ‘bus della speranza’ si è svuotato ormai.

Gianni, che ha guidato assieme ai suoi due colleghi per migliaia di chilometri non riesce a smettere di sorridere. E mentre tutti scappano via verso le loro nuove destinazioni (i 175 posti per la prima accoglienza messi a disposizione dal commissariato regionale per l’emergenza, le case private, gli alloggi della Caritas), si dice pronto a ripartire: “Ci vuole un autista d’esperienza – ha detto -. E io ho viaggiato in tutta Europa”.

