Ucraina: Graziano, proteggere cavi sottomarini Mediterraneo

(ANSA) – TRIESTE, 02 DIC – Occorre “garantire la sicurezza

dei cavi che permettono le comunicazioni e delle pipeline di gas

naturale che corrono sul fondale del Mediterraneo”. Lo ha detto

il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri,

rispondendo a una domanda sulle conseguenze della guerra in

Ucraina anche alla luce del sabotaggio della pipeline Nord

Stream nel corso di un panel a Med2022, conferenza promossa dal

Ministero degli Esteri e dall’ISPI.

Graziano ha parlato “della presenza di sottomarini russi

nelle acque del Mediterraneo”, una presenza che desta

preoccupazione. “Si è aperta una nuova ‘security arena’”.

In generale, secondo il presidente di Fincantieri, “la crisi

in Ucraina ha effetti diretti sulla sicurezza del Mediterraneo e

rischia di coprire altre crisi in corso, come quella del

terrorismo e delle migrazioni”: “serve più cooperazione attorno

al Mediterraneo per prevenire ulteriori minacce”.

“Dalla guerra in Ucraina – ha poi concluso – abbiamo imparato

due lezioni: che esiste ancora la guerra mondiale e che la pace

deve essere preservata per garantire lo sviluppo, ma tutto ciò

va fatto in un clima di autonomia strategica, a livello

economico, industriale e militare da parte dell’Unione europea,

istituzione che dal 24 febbraio in poi ha fatto enormi passi

avanti in termini di coesione”. (ANSA).



