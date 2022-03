Il gruppo di hacker ‘NB65’, affiliato ad Anonymous ha colpito il centro di controllo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Lo scrive Anonymous dal suo profilo Twitter. “La Russia – si legge -non ha più il controllo sui propri satelliti spia”.

We won’t stop until you stop. pic.twitter.com/Cy1kiAN0bc

— NB65 (@xxNB65) March 1, 2022