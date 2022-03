Ucraina – IL PUNTO alle ore 10 – Mariupol: bombe, spari e civili in trappola

Condividi l'articolo

La città di Mariupol è sempre al centro degli sviluppi della guerra in Ucraina. Secondo fonti del Pentagono, truppe russe e della repubblica separatista del Donbass sono penetrate nella zona urbana, dove “gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città”.

Mariupol è di fatto sotto assedio dallo scorso 2 marzo, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia che 100mila persone sono ancora intrappolate nella città sotto costanti bombardamenti russi. Human Right Watch, che ha raccolto la testimonianza di fonti locali, descrive Mariupol come “un gelido paesaggio infernale, ricoperto di cadaveri e di edifici distrutti”. Zelensky ha chiesto il rilascio immediato di un convoglio umanitario di 11 autobus vuoti che sarebbe stati “sequestrati” dai russi a 15 km dalla città, impedendo l’evacuazione dei civili. Il leader ucraino è tornato a chiedere che la Russia consenta corridoi umanitari sicuri, segnalando che a Mariupol i civili stanno affrontando “condizioni disumane”. La vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk, ha annunciato che nove corridoi umanitari sono stati concordati per oggi, ma non per uscire da Mariupol.

Proseguono intanto i bombardamenti di diverse città, con missili ed artiglieria, da parte delle forze russe. Due bambini e un adulto sono morti dopo che un colpo di artiglieria russo ha colpito un edificio di appartamenti a Rubizhne, nel distretto di Luhansk. D’altra parte, quattro civili sono rimasti feriti in un altro bombardamento, che ha preso di mira la notte scorsa un centro commerciale e vari edifici di una zona residenziale di Kiev.

Alla vigilia del viaggio del presidente Usa Joe a Bruxelles, dove parteciperà al vertice della Nato all’incontro con i leader del G7 e al Consiglio europeo, i media americani annunciano che imporrà nuove sanzioni a 300 membri della Duma. In vista di questi appuntamenti di domani, il premier Mario Draghi ha sentito ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron. E intanto cresce ancora la tensione fra Washington e Mosca, dopo nuove dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che hanno scatenato forti critiche. “Ci sono forti prove che gli Stati Uniti stiano sviluppato programmi di bio-laboratori sul territorio di vari Paesi confinanti con la Federazione Russa, tra cui il territorio dell’Ucraina”, ha detto Peskov, che ha anche sottolineato come la Russia utilizzerà le sue armi nucleari se vedrà “la sua stessa esistenza minacciata”. “Questo non è il modo in cui dovrebbe agire una potenza nucleare responsabile”, ha commentato il Pentagono. L’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, ha detto da parte sua che le parole di Peskov sono “da irresponsabili”, perché “usare le armi nucleari sarebbe tragico non solo per l’Ucraina ma per tutto il mondo”, aggiungendo però che “non possiamo escludere niente in questa situazione”.

“Davanti agli orrori della guerra L’Italia lavora con determinazione per la cessazione delle ostilità”, ha detto il premier Draghi nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, sottolineando che gli appuntamenti a Bruxelles devono servire per “ribadire l’unità e determinazione nel sostegno all’Ucraina e in un impegno comune per la pace, la sicurezza e la democrazia” della comunità euroatlantica. In quanto alle diverse iniziative lanciate per arrivare a un cessate il fuoco, Draghi ha osservato che “lo sforzo diplomatico potrà avere successo solo quando lo vorrà realmente Mosca”. Al riguardo, il presidente del Consiglio ha detto che ritiene “fondamentale che l’Ue sia compatta nel mantenere spazi di dialogo con Pechino” affinché la Cina “si astenga da un supporto a Mosca e sostenga lo sforzo di pace”.

Allo stesso tempo, però, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha chiarito che Pechino è favorevole alla partecipazione del presidente Vladimir Putin al prossimo summit G20 in Indonesia, perché la Russia “è un membro importante del G20 e nessuno ha il diritto di espellere altri Paesi: il G20 è il forum più importante per la cooperazione economica internazionale che riunisce le principali economie mondiali”.

