Ucraina, Kiev: ‘Danni a centrali. Costretti a scegliere chi ha la luce’

“Dopo otto ondate di attacchi missilistici contro il Paese, tutte le centrali termiche e idroelettriche hanno danni, il 40% delle strutture di rete ad alta tensione sono danneggiate in varia misura. Ognuno di noi deve rendersi conto che affronteremo questo inverno con significative restrizioni” al consumo di energia elettrica”, ha scritto su Facebook il premier ucraino Denys Shmyhal, come riporta Ukrinform. E ha aggiunto che il Governo ha incaricato il ministero dell’Energia di determinare chiare priorità per la fornitura di energia elettrica.

L’elettricità sta gradualmente tornando a Odessa e nella regione dopo gli attacchi russi con droni kamikaze di ieri. Nella regione continuano i black out di emergenza, ha comunque sottolineato Bratchuk, avvertendo i cittadini della minaccia di nuovi attacchi russi. Il Dipartimento dei sistemi energetici della regione di Odessa aveva fatto sapere ieri che per riparare il sistema elettrico danneggiato dai droni lanciati dall’esercito russo la notte scorsa su Odessa e la regione potrebbero volerci fino a due o tre mesi. La Norvegia intanto ha stanziato 100 milioni di dollari per ripristinare il sistema energetico ucraino colpito dagli attacchi russi: lo ha dichiarato il presidente ucraino Vladimir Zelensky, secondo quanto riportato dalla Tass.

Due civili sono morti e altri cinque sono rimasti feriti nei bombardamenti russi di ieri nella regione di Kherson, Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Yaroslav Yanushevych, come riporta Ukrinform, il quale riferisce che “gli occupanti hanno aperto il fuoco sul territorio della regione 45 volte”. E parla di colpi di artiglieria, sistemi missilistici a lancio multiplo, carri armati e i mortai, aggiungendo che sono stati colpiti “un reparto di maternità, un bar, un’infrastruttura, case unifamiliari e condomini”.

Quindici villaggi nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale, sono stati attaccati ieri dalle forze russe e un uomo è rimasto ferito. E due civili sono rimasti feriti durante i bombardamenti russi nella regione di Donetsk. Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform, ha invece affermato che oltre 200 “invasori russi” sono stati eliminati in un attacco missilistico contro una base russa nella “città temporaneamente occupata” di Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia. E un gruppo di partigiani Atesh (Movimento di tatari di Crimea e Ucraini) ha rivendicato un attacco della notte scorsa contro una base militare russa nel villaggio di Radianske, nella Crimea occupata. Secondo i media filorussi due soldati sarebbero morti.

