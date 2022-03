Ucraina, Kostyuk: “Disgustata da comportamento tennisti russi”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAR – La tennista ucraina Marta Kostyuk ha

criticato aspramente il comportamento dei tennisti russi dopo

l’invasione dell’Ucraina. “Nessuno mi ha detto che si rammarica

per quello che il loro Paese sta facendo al mio, né si sono

scusati con me o con altri tennisti ucraini. Non mi spiego

perché i russi si comportino così. Mi disgusta andare in campo e

vedere che il loro unico problema in questo momento è non

riuscire trasferire denaro: la cosa scandalosa è che ne

parlano”, le sue parole in conferenza stampa dopo la vittoria

sulla belga di origini ucraine Maryna Zanevska (6-7, 7-6, 7-5),

al torneo di Indian Wells (California).

“Vado a letto senza sapere se, al mio risveglio, avrò ancora

una famiglia – aggiunge -. Poi, ci si abitua alla situazione,

capisci cosa sta succedendo, la tattica dei russi. All’inizio mi

sono sentita in colpa per non essere a casa. C’è tutta la mia

famiglia, tranne me. Mi sentivo in colpa a giocare a tennis,

perché il cielo sopra di me era azzurro e calmo. Tutti

combattono come possono. Il mio lavoro è giocare a tennis. È

così che posso aiutare. Non mi sono mai sentita così vicino al

mio Paese e al popolo ucraino come oggi. Siamo una grande

famiglia”.

Su Putin, la Kostyuk dice che “è stato un errore pensare che,

dopo otto anni, improvvisamente potessimo accettare di

integrarci con il suo Paese, e lo sta pagando. È incredibile

quello che sta facendo il nostro esercito. Sono passate due

settimane e non hanno ancora preso una grande città. Certo, ci

sono molti morti, molte case distrutte…”. “No alla guerra –

conclude – può significare diverse cose: ad esempio che

l’Ucraina si arrende per porre fine alle ostilità, ma non è mai

stata un’opzione. Dal primo giorno sapevo che non sarebbe

successo, perché avevo vissuto la rivoluzione e sapevo che le

persone non avrebbero voluto integrarsi in Russia. Cosa

vogliono? Vogliono che l’Ucraina perda? La Russia vinca? La

Russia perda? Lo dirò 100 volte: l’Ucraina non si arrenderà mai,

così come Putin – pazzo com’è – non si fermerà mai”. (ANSA).



