Ucraina: Kuleba, non è ancora il momento per la mediazione

Condividi l'articolo

(ANSA) – KIEV, 10 DIC – Il governo di Kiev guarda con favore

ad un possibile ruolo della Santa Sede in una futura trattativa

di pace ma “la triste verità è che non è ancora arrivato il

momento per la mediazione e la ragione è il presidente Putin. Se

vuoi la pace, non mandi missili ogni settimana per distruggere

le nostre infrastrutture, non continui a mandare militari per

catturare le nostre città, non annetta territori che sono di

altri”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ai

giornalisti in missione con l’ambasciata ucraina presso la Santa

Sede. “Arriverà il momento della mediazione e se la Santa Sede

vorrà partecipare sarà benvenuta”. La Santa Sede o qualsiasi

Stato, ha poi aggiunto, “non devono dire che se aiutano con

qualcosa, devono anche essere neutrali per non spaventare i

russi. Noi non accettiamo questo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte