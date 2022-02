Ucraina: Malinovskyi, retweet abbraccio Zinchenko-Mykolenko

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 26 FEB – Ruslan Malinovskyi ha condiviso

sulla sua pagina Twitter la foto dell’abbraccio tra i compagni

di Nazionale Vitaliy Mykolenko dell’Everton e Oleksandr

Zinchenko del Manchester City prima della sfida di oggi al

Goodison Park di Liverpool. Durante il riscaldamento di

Everton-Man City, Zinchenko, esterno della squadra di Guardiola,

si era commosso fino alle lacrime per i cori, gli striscioni e i

tanti messaggi contro la guerra fatti ed esposti dai tifosi

fuori e nello stadio dell’Everton, ed era stato consolato e

abbracciato dal compagno di nazionale.

Attivo sui principali social network a sostegno della causa

ucraina, il centrocampista dell’Atalanta, che domani sosterrà la

rifinitura a Zingonia alla vigilia della partita di campionato

contro la Sampdoria, non riesce più ad aggiornare il profilo

Facebook da venerdì sera a causa di “centinaia di segnalazioni

di spam e propaganda sulla foto del profilo. Beh, a loro non

piace una verità, ma non c’è niente da nascondere. Non

molleremo!”. Il suo social manager ha postato a mo’ di commento

la foto della maglia da gioco: “La maglia sempre con me. Con

rispetto e gratitudine, il tuo amministratore social”.

La moglie del giocatore, Roksana, intanto ha pubblicato un

paio di video del presidio di protesta contro l’invasione russa

svoltosi oggi nel piazzale della stazione ferroviaria di Bergamo

a cura dell’Associazione Zlaghoda che sta organizzando aiuti

umanitari sotto forma di raccolta di medicinali e accoglienza a

eventuali profughi nella Bergamasca, dopo aver elogiato i

connazionali vittima dell’attacco di Putin ormai da tre giorni: “Medici ucraini curano soldati russi feriti. Sono il popolo

migliore che io abbia mai visto. Siamo amichevoli e vogliamo la

pace!”, scrive nelle stories di Instagram. I coniugi Malinovskyi

sono anche attivi nel crowdfunding a favore delle onlus ‘Come

back Alive’ e ‘SaveLIFE’. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte