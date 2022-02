Ucraina: Manfredi (Fipav), preoccupati da risvolti guerra

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 FEB – La situazione fra Russia e Ucraina

ha riflessi sul mondo della pallavolo, sport che proprio in

Russia ha in programma i suoi Mondiali maschili, dal 26 agosto

all’11 settembre. Ma non solo, perché ci sono anche le coppe

europee e le partite che alcuni club italiani devono giocare

contro quelli russi.

Nelle ultime ore il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e

il segretario Genersle Alberto Rabiti hanno avuto diversi

colloqui telefonici con i vertici Cev, l’ente europeo del

volley, e Fivb, che è la federazione mondiale. Il numero uno

della Federvolley ha esposto tutte le sue preoccupazioni per

l’attuale situazione causata dalla guerra in Ucraina, e per i

conseguenti risvolti sull’attività internazionale pallavolistica. Sia Cev, sia Fivb hanno assicurato che a stretto

giro saranno date indicazioni sullo svolgimento delle Coppe

Europee, della Volleyball Nations League e del prossimo

Campionato Mondiale maschile 2022.

“L’obiettivo primario della Federazione Italiana Pallavolo –

fa sapere la Fipav in una nota – è che vengano adottati i

necessari provvedimenti per tutelare i club e le nazionali

italiane, oltre a salvaguardare la credibilità del movimento

pallavolistico mondiale, da sempre schierato contro ogni tipo di

guerra e a favore della pace”. (ANSA).



