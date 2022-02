Ucraina: manifestazione a Roma, ‘Nato aiutaci’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Una grande folla di ucraini e

simpatizzanti tra cui diversi gruppi di georgiani si sta

radunando in piazza della Repubblica a Roma per manifestare

contro la guerra in Ucraina. “Nato aiutaci!” è una delle

richieste gridate dalla piazza. Significativi anche i cartelli e

gli slogan alzati come: “Stop muoiono i bambini”, “Putin get out

of Ucraine”, “Non fly zone”. Tante le bandiere con i colori del

Paese sotto attacco della Russia, si intonano anche l’inno

nazionale e slogan come “Putin assassino”. Tra le altre

richieste, tra striscioni e voci della gente comune intervenuta,

quella di escludere la Russia dal sistema di pagamenti Swift.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte