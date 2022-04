Ucraina: matrimonio tra le macerie a Kharkiv

Matrimonio tra le macerie a Kharkiv per Nastya Gracheva e Anton Sokolov, lei infermiera in una clinica oncologica e lui medico. I due neosposi, appena cominciata la guerra hanno cominciato a dare aiuto medico a casa delle persone del loro Paese. Quando hanno finito i medicinali a disposizione hanno cominciato raccolte per avere fondi e ottenerne altri per le persone che ne avevano bisogno.

Wedding in a city under constant shelling be like this: a photo zone against the background of a destroyed historical building and a bombarded city center, a ceremony in the subway. This is a strong message to the world – Kharkiv is resisting and living. pic.twitter.com/4PtGw0IRqJ

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 3, 2022