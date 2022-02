Ucraina: migliaia in piazza a Bologna, anche Lyniv e Morandi

Condividi l'articolo

Piazza maggiore si è riempita di fiaccole e di bandiere della pace in solidarietà al popolo ucraino. All’iniziativa, organizzata dall’associazione ‘Portico della pace’, hanno aderito i sindacati, numerose associazioni, cittadini e oltre 40 sindaci e amministratori della provincia, presenti con la fascia tricolore. Il sindaco Matteo Lepore è salito sul palco a fianco della direttrice ucraina del Teatro comunale di Bologna, Oksana Lyniv. In seguito sono intervenuti la vicepresidente della Regione, Elly Schlein, l’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, il rettore del’Unibo, Giovanni Molari, l’attore Alessandro Bergonzoni, il presidente dell’Unione delle comunità islamica d’Italia (Ucoii), Yassine Lafram. Presente anche il cantante Gianni Morandi. “Questa comunità si è sempre mobilitata contro ogni forma di sopruso e anche oggi diciamo no all’invasione dell’Ucraina”, ha detto dal palco Lepore, che ha poi annunciato l’incontro di lunedì con il prefetto per discutere un piano per l’accoglienza.

