Ucraina: Mourinho ‘guerra fallimento umano e poi politico’

(ANSA) – ROMA, 05 APR – Educazione, sport, valori umani e il

conflitto in Ucraina. Sono alcuni dei temi affrontati da Josè

Mourinho nel dialogo promosso da ‘L’Osservatore Romano’ con il

cardinale José Tolentino de Mendonça, Archivista e Bibliotecario

di Santa Romana Chiesa, lo scorso 29 marzo nella cornice del

Vestibolo della Biblioteca Apostolica Vaticana. “Percepisco la

mia evoluzione come persona – ha raccontato lo Special One – Per

molti anni ho voluto vincere per me stesso, mentre adesso sono

in un momento in cui continuo a voler vincere, ma non più per

me, ma per i giocatori che non hanno mai vinto, voglio

aiutarli”. Una chiacchierata, quella con il cardinale Tolentino,

legata dalla passione di entrambi per il filosofo Manuel Sérgio.

“Mi ha influenzato molto – ha continuato Mourinho – nel senso

che ogni persona è diversa dall’altra, in questo caso ogni

calciatore è diverso dall’altro. Io sono riuscito a lavorare

bene basandomi su qualcosa di estremamente semplice: amore,

empatia e rapporti umani. Ho raggiunto risultati inimmaginabili

per me che mi consideravo molto impreparato dal punto di vista

tecnico, basandomi esclusivamente sui rapporti umani”.

Inevitabile un commento sul momento che l’Europa sta vivendo con

il conflitto tra Russia e Ucraina. “Il Papa per me è una fonte

di ispirazione e quando dice che la guerra è un fallimento

dell’umanità, dei politici. La penso esattamente così, anzi,

penso che sia un fallimento umano prima ancora che politico. È

un fallimento brutale, è la perdita dei principi o il loro

mancato sviluppo, è l’evoluzione del pensiero umano verso la

direzione errata”, ha concluso Mourinho. (ANSA).



