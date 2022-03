Ucraina: nazionale sincro in fuga, domani l’arrivo a Ostia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 MAR – Dieci atlete e due tecnici della

nazionale ucraina di nuoto sincronizzato sono riusciti a

superare il confine e a raggiungere Budapest con i mezzi messi a

disposizione dalla Federazione italiana nuoto. Lo fa sapere la

Fin. Le otto atlete partite da Leopoli sono Veronia Hryshko,

Olesia Derevianchenko, Anhelina Ovchynnikova, Anastasiia

Soldatenkova, Daria Moshynska (14 anni), Anastasiia Shmonina (16

anni), Amelia Volynska (16 anni), Valeriya Tyshchenko (17 anni)

e con loro ci sono le allenatrici Olesia Zaitseva e Kseniia

Tytarenko. Altre due specialiste del sincro, le sorelle Maryna e

Vladyslava Aleksiiva, si sono ricongiunte al gruppo dopo essere

transitate da Chernivtsi.

Intanto sono stati riattivati i contatti col gruppo partito da

Kharkiv di cui si erano perse le tracce: si sta dirigendo al

confine di Beregsurány. E’ composto da Marta Fiedina (bronzo

olimpico nel duo e mondiale nel programma tecnico e libero,

campionessa europea nel singolo tecnico e argento nel duo libero

e tecnico), Sofiia Matsiievska (17 anni) e il tecnico Yevheniia

Lykhman che dovrebbero ricongiungersi a Mukachevo con

l’allenatrice Valeriia Mezhenina, che in compagnia di due atlete

è passata da Alexandria, e con Sofiia Spasybo (15 anni) in fuga

coi genitori.

“Siamo contenti che, seppur con grandi difficoltà, stiamo

riuscendo a portare in salvo queste campionesse – racconta Paolo

Barelli, presidente della Federnuoto e capogruppo di Forza

Italia alla Camera, che sta dirigendo le operazioni – Intanto

stiamo ultimando i preparativi per la partenza verso il centro

federale di Ostia e stiamo verificando se poter aspettare i

gruppi che stanno per superare il confine o se organizzare dei

trasporti aggiuntivi nei prossimi giorni. Ci auguriamo che altri

atleti ucraini possano essere ospitati presso le nostre

strutture e mi auguro che questa iniziativa possa essere di

esempio anche per altre realtà sportive”.

Il nuoto sincronizzato ucraino ha una grande tradizione;

l’Ucraina è bronzo olimpico e mondiale nella prova a squadre.

L’arrivo della nazionale di ucraina di sincro a Ostia, nelle

strutture della Fin in via delle Quinqueremi 100 è previsto non

prima di domani mattina. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte