Ucraina: nella notte missili e droni contro Kiev, ‘tutti abbattuti’

Difesa antiaerea in azione a Kiev nella notte a causa di una serie di attacchi russi, con l’allarme nella capitale ucraina durato circa tre ore. ‘Nessuna vittima o danno alle infrastrutture’, ha riferito il capo dell’amministrazione militare della città Sergii Popko: “secondo le informazioni preliminari, tutti i missili e i droni russi lanciati questa notte contro la capitale ucraina “sono stati distrutti nello spazio aereo di Kiev dalle forze delle forze di difesa aerea”.

“Questa notte, il nemico ha effettuato un altro massiccio attacco aereo contro l’Ucraina. Il secondo consecutivo negli ultimi 3 giorni. Secondo le prime informazioni, l’attacco missilistico è stato effettuato da velivoli strategici (tipo Tu95ms)”, ha dichiarato.

“L’allarme è durato per circa 3 ore nella capitale. I russi hanno nuovamente attaccato in modo complesso – contemporaneamente con missili da crociera e droni”, ha spiegato Popko. “I dati sono in fase di chiarimento. Secondo i rapporti operativi, non sono state registrate vittime tra la popolazione civile e nessuna distruzione di strutture residenziali o infrastrutture”, ha scritto il funzionario su Telegram.

Nella notte l’esercito russo ha bombardato anche Pavlograd, nella regione orientale ucraina di Dnipropetrovsk, dove secondo il governatore Nikolai Lukashuk 25 persone sono state ferite, tra cui alcuni bambini. Lo riporta Rbc-Ukraine. Altre località della regione sono state colpite, ci sono incendi, danni a edifici residenziali, un sito industriale, scuole. Le truppe russe hanno lanciato anche 54 attacchi sul distretto nord-orientale di Sumy. “Gli invasori hanno attaccato con aerei strategici: 9 Tu-95 dalla regione russa di Murmansk e 2 Tu-160 dal Mar Caspio”, ha detto il comandante dell’esercito ucraino Valery Zaluzhny”.

Un civile è rimasto ucciso e tre feriti nella notte durante i bombardamenti lanciati dall’esercito russo sulla regione meridionale ucraina di Kherson, ha dichiarato l’amministrazione militare locale. Mosca ha lanciato nuove salve di missili contro le città ucraine nelle prime ore di lunedì, che secondo le forze di Kiev sono state in gran parte neutralizzate.

“L’esercito russo ha preso di mira le aree residenziali delle zone popolate della regione e un edificio ufficiale nel centro di Kherson”, ha dichiarato su Telegram il capo dell’amministrazione militare locale, Oleksander Prokudin. “Come risultato dell’aggressione russa, una persona è morta e altre tre, tra cui un bambino, sono rimaste ferite”, ha aggiunto, notando che la città è stata bombardata otto volte in circa 24 ore.

